10 CONSIGLI PRATICI PER ORGANIZZARE LA VISITA A EXPO 2015

Ecco 10 consigli pratici per organizzare una visita senza stress a Milano Expo 2015.

1) Impossibile tecnicamente vedere tutta l’Esposizione Universale in un solo giorno, pertanto, meglio pianificare quali padiglioni volere visitare, dando una lista di priorità (va ricordato che il prezzo dopo le 19.00 è di soli 5 € a persona, lo svantaggio sono le code che si allungano inevitabilmente nelle ore serali).

2) Il modo migliore per arrivare ad Expo è la Metropolitana M1 Rossa che ha il capolinea a Rho Pero Fiera Milano (20/25 minuti circa da Piazza Duomo), da lì occorrono circa ulteriori dieci minuti a piedi per arrivare all’ingresso Expo Lato Ovest (per entrare ad Expo, previsti controlli modello areoporto, per evitare disagi, fondamentale recarsi con il minimo indispensabile e indossare scarpe comode!).

3) Ecco la classifica dei padiglioni maggiormente visitati nei primi dieci giorni di Milano Expo 2015 = a) Italia (qui è possibile firmare la Carta di Milano) b) Svizzera c) Austria d) Giappone e) Germania f) Kuwait g)Emirati Arabi h) Turkmenistan i) Stati Uniti l) Brasile m) Azerbaijan n) Aregntina o) Cina (i padiglioni sono al chiuso, ma il tragitto per ragigungerli spesso non è coperto da teloni, per cui, fondamentale considerare il meteo della giornata: se piove o c’è un sole forte, ideale un cappellino, se fa freddo meglio portarsi qualcosa per coprirsi!).

4) Expo è pieno di posti (a pagamento) dove mangiare (per tutti i gusti e per tutte le tasche, i prezzi sono sempre esposti), quelli più nascosti, sono solitamente quelli che costano leggermente meno, potrebbe convenire spostarsi dal tratto centrale (Cardo e Decumano) per risparmiare qualche euro (un buon compremesso, rapporto qualità/prezzo, è rappresentato dagli “street food”).

5) Sul sito di Expo possibile leggere il programma di ciascuna giornata (e scaricare la mappa che poi è utile quando si va a Expo, se uno la dimenticasse, possibile chiederla al ritiro biglietti o farsela consegnare da uno dei volontari), ideale sarebbe combinare la visita con qualche attività o spettacolo di interesse (tali eventi servono anche per riposarsi, consigliate, in ogni caso, soste periodiche per rilassarsi, specie nei giorni di sole e caldo, quando è assolutamente fondamentale portarsi una bottiglietta di acqua, anche vuota, possibile riempirla gratuitamente dentro il sito Expo).

6) Alcuni padiglioni (pochi, per la verità) offrono assaggi, piccoli regali e gadget, per capire quali siano è sufficiente osservare le code e armarsi di santa pazienza!

7) Se tornando verso la metropolitana non ci si sente ancora esausti, possibile fermarsi alla Technogym e fare un po’ di cyclette (per gli amanti delle due ruote, attivo il bike sharing all’interno dell’area Expo). Se invece siete stravolti, possibile sdraiarsi sui prati che si trovano dietro Piazza Italia o muoversi tramite una navetta gratuita.

8) Per famiglie con bambini il programma è ricchissimo, uno degli eventi più apprezzati è l’esibizione/spettacolo “Allavita!” del Cinque du Soleil, previste tantissime date, meglio procurarsi i biglietti on line prima di arrivare ad Expo (il costo è compreso fra i 25 e i 35 Euro a persona, a seconda del settore).

9) Mangiare e bere spendendo il giusto è difficile, ma non impossibile, consigliato fare prima qualche giro esplorativo (anche stando attenti, difficile spendere meno di 15 Euro, il modo più economico per manigare è quello del cibo da strada).

10) Meritano una visita la Cascina Triulza, la Collina Mediterranea e l’Albero della Vita.

Kevin John Carones e Anna Sara Balloni