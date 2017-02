NUOVO STADIO MILAN EX FIERA PORTELLO……. MA PSA (PEUGEOT CITROEN) E’ D’ACCORDO?

Tutti i principali quotidiani, sportivi e non, danno per fatta la realizzazione del nuovo stadio del Milan nell’area del Portello, Ex Zona Fiera, di fronte a “Casa Milan”, nel tratto compreso fra Viale Scarampo e Via Gattamelata, al punto che, si sta affrontando, in questi giorni (a suon di milioni di euro), il tema del “naming rights”, ovvero, si sta scegliendo quale azienda multinazionale potrà avere il diritto di associare il proprio brand al futuro campo da calcio.

C’è però un aspetto che non è chiaro, a ben guardare il progetto del nuovo stadio (presentato in “pompa magna” nei mesi scorsi, sul sito ufficiale dela società AC Milan disponibili anche alcune foto, eccone una qui di seguito), ovvero quello riguardante il futuro della concessionaria Peugeot Citroen (e, a cascata, di una parte dei dipendenti PSA), ubicata in Via Gattamelata 41 (praticamente di fianco alla nuova sede del Milan, in fregio alla pubblica via).

Infatti, il nuovo stadio verrebbe edificato nel punto dove, ad oggi, c’è in affitto la multinazionale delle macchine, pertanto, delle due l’una: o il progetto non è realizzabile, oppure, c’è già un accordo fra Ente Fiera, proprietà dei muri (l’immobile è intestato al Fondo Pegasus di Roma, mentre la società di gestione che ne cura gli interessi è Investire Immobiliare SGR) e inquilino francese, intesa che prevederebbe la demolizione dell’esistente e la contestuale costruzione dello stadio, parzialmente sulla medesima area; così fosse, sarebbe auspicabile che Fondazione Fiera Milano facesse sapere ai residenti e ai cittadini: a) a che prezzo? b) chi paga? c) quale sarebbe il vantaggio di PSA nel lasciare un immobile che ha da poco tempo ristrutturato?

A tutto questo si aggiungono le lamentele dei residenti (avrebbero acquistato se avessero saputo che, sotto casa, sarebbe stato fatto lo stadio del Milan?), i quali, pongono l’accento sulla viabilità (c’è poi l’annosa questione del Tunnel di collegamento dell’Autostrada con Via Gattamelata) e parcheggi della zona che – secondo loro – non sarebbero adeguati ad accogliere periodicamente alcune decine di migliaia di tifosi (se la partita fosse la domenica sera ci sarebbe poi l’incrocio con i milanesi che rientrano dal weekend, un incubo solo al pensiero).

Nonostante tutti questi dubbi, ad oggi la soluzione stadio è quella che ha avuto il maggior gradimento da parte di Ente Fiera (questo progetto era quello considerato più remunerativo in una logica di lungo periodo, fra i quattro che hanno partecipato al bando), pertanto, è molto probabile che il nuovo stadio vedrà la luce nei prossimi anni, fra poche settimane si saprà tutto (qui di seguito lo stato di fatto di dove sorgerà il nuovo stadio, fotografia scattata quest’oggi, a pochi metri dall’ingresso della Casa Milan).

Kevin John Carones