MILANO PRIDE WEEK DAL 22 AL 28 GIUGNO 2015

La tradizionale parata del 27 Giugno che vedrà il suo culmine in Corso Buenos Aires, sarà preceduta da una settimana di eventi (Pride Week), in programma dal 22 al 28 Giugno 2015, mentre oggi pomeriggio alle 15.00 previsto un flasmob in Piazza Duomo a Milano dal titolo #hungry4humanrights.

Il tutto in attesa del patrocinio ufficiale della Regione Lombardia all’evento (la riunione decisiva sarà domani), la palla è in mano al leghista Fabrizio Cecchetti, il quale, non avrebbe ancora deciso (seppur vero che l’anno scorso ha dato il suo benestare, è altrettanto innegabile che le pressioni del suo partito quest’anno sono molto più forti, considerata la posizione netta di Maroni in difesa della famiglia naturale).

In questo scenario di incertezza, gli Stati Uniti anticpano qualsiasi decisione e annunciano una festa per sabato 20 Giugno al padiglione americano Expo, in attesa che anche altri padiglioni chiedano ufficialmente di organizzare un evento in occasione della pride week (con questa decisione il paese a stelle e strisce si è guadagnata il plauso delle associazioni in difesa dei diritti degli omosessuali).

Kevin John Carones