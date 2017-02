DAL 27/05 RINNOVO CORSI INVERNALI 2015-16 MILANO SPORT

Fra pochi giorni si aprono le iscrizioni ai corsi invernali 2015-16 Milano Sport (per avere un parametro, i prezzi dei corsi annuali monosettimanali, relativi al nuoto per ragazzi, sono pari a 288 Euro), la prima fase di prelazione è destinata a chi è già iscritto all’anno in corso (possibile anche cambiare giorno e ora, da qualsiasi impianto ci si può iscrivere ai corsi organizzati in tutte le palestre o piscine, per i nuovi iscritti, invece, necessario aspettare il successivo 17/06).

Per iscriversi, occorre munirsi di tesserino di valutazione, del codice fiscale e di una casella di posta elettronica, inoltre, si consiglia di avere due opzioni di orario, di modo da evitare brutte sorprese.

Fra le novità dell’autunno, va menzionata la riapertura della piscina Solari dopo la ristrutturazione in corso (c’è la data certa, i corsi torneranno il 18 Ottobre – negli altri impianti si partirà il 20 Settembre – pertanto, per quel giorno i lavori dovranno essere terminati), i prezzi sono inferiori di un 10% circa, considerato il mese in meno.

A proposito di Solari, infine, per chi si vuole iscrivere, va tenuto presente il discorso lavori nuova metropolitana: davanti alla piscina ci sarà il cantiere della M4, sarà praticamente impossibile ragigungere l’impianto con un mezzo privato e riuscire a parcheggiare davanti con la macchina, pertanto, si consiglia di valutare anche questo aspetto.

